Roberto Carlos provoca o La Coruña Roberto Carlos esquentou a briga pelo título espanhol, na arrancada final do torneio. O lateral do Real Madrid não acredita na possibilidade de o Deportivo sustentar a liderança até o fim, porque se trata de ?time pequeno?. A declaração pegou mal em La Coruña. O veterano Donato mostrou aborrecimento. ?Cada um fala o que quer e ouve o que desejar?, desconversou. ?Não ligo para isso, mas para nosso trabalho.? O Deportivo tem 66 pontos (junto com Real Sociedad), contra 65 do Real Madrid.