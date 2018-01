Roberto Carlos quer dupla cidadania Após marcar na vitória por goleada do Real Madrid sobre o Lokomotiv da Rússia, hoje, por 4 a 0, pela Copa dos Campeões, o lateral Roberto Carlos revelou que deverá se reunir amanhã com o diretor-geral esportivo do Real, Jorge Valdano. O objetivo será discutir a possibilidade de obter dupla cidadania espanhola. O jogador já está há seis anos na Espanha.