Roberto Carlos quer estrear com vitória na Copa da Rússia

MOSCOU - O lateral Roberto Carlos, contratado pela modesta equipe russa Anzhi, disse nesta terça-feira que quer estrear no dia 1º de março com vitória contra o Zenit São Petersburgo na Copa da Rússia.

"Tenho vontade de disputar minha primeira partida. A vitória sobre o Zenit não seria um mau início para minha carreira no Anzhi", disse o jogador em declarações ao site do clube.

O lateral brasileiro considera que "já é hora de começar a caminhada para o primeiro troféu" com seu novo clube, que ficou na 11ª posição na temporada passada no Campeonato Russo.

"Tudo vai bem. Já me adaptei e nesta segunda já treinei com o grupo. O clima da equipe é excelente, todos brincam", disse Roberto Carlos, que está na pré-temporada com a equipe na Turquia.