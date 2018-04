Roberto Carlos quer jogar no Santos, mas não agora

Roberto Carlos, ex-lateral-esquerdo da seleção brasileira, Palmeiras e Real Madri, acabou com as especulações sobre a sua contratação pelo Santos, em entrevista à Rádio Cultura, de Santos. Ele explicou que tem contrato com Fenerbahce, da Turquia, até maio do ano que vem, e que a sua intenção é voltar ao Brasil em dezembro.

"Seria uma alegria enorme jogar no Santos. Mas não agora, no meio do Campeonato Brasileiro. Seria um desrespeito. Minha prioridade é ficar no Fenerbahce até o fim do ano", esclareceu o jogador. Ele disse que todo o dinheiro que tinha que ganhar no futebol ele conseguiu no Real Madri e que agora está chegando a hora de retornar ao Brasil.

Embora não descarte acertar com o Corinthians por causa de Ronaldo, Roberto Carlos apontou dois motivos para escolher o Santos no fim do ano. "Minha filha Roberta (16 anos) joga no futebol feminino do Santos e seria maravilhoso voltar a trabalhar com Luxemburgo". Ele revelou que o seu último contato com o treinador foi quando ele ainda estava no Palmeiras.