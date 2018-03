Roberto Carlos: ?quero ficar no Real? O lateral-esquerdo Roberto Carlos tratou de colocar um fim nas especulações sobre sua transferência para a equipe inglesa do Chelsea. Nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, ele descartou a possibilidade de abrir negociações com o clube inglês e garantiu que sua intenção é encerrar a carreira no Real. O lateral da seleção brasileira revelou que, no avião que levou a equipe a Murcia, conversou com o diretor Jorge Valdano e resolveu algumas diferenças que impediam a renovação do contrato. "Eu me surpreendi muito com o que foi publicado nos jornais. Todos sabem que meu desejo é encerrar minha carreira no Real Madrid. Peço tranqüilidade para as pessoas, quero continuar ganhando títulos nesta equipe porque tudo o que alcancei no futebol é graças a ela", afirmou. "Já falei com Valdano. Analisamos alguns problemas que possa ter mas não existe nada que me prejudique para renovar até 2008. Por mim, não haveria problema para renovar já. Tenho certeza de que ficarei muito tempo", acrescentou. Roberto Carlos reconheceu que não sabe nada do interesse do Chelsea e explicou que não assinou pré-contrato algum com nenhuma equipe. "Se algum dia for embora, irei com a cabeça erguida. Os rumores sempre existem, mas me surpreende escutar que assinei um pré-contrato. Não sei com quem nem onde. Seria uma falta de respeito da minha parte com o clube", declarou. "Sinto-me querido no Real Madrid, onde tenho uma história de 400 partidas, muitos títulos e quero seguir ganhando mais até o último dia em que estiver aqui", afirmou.