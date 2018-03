Roberto Carlos reclama de dores musculares O lateral do Real Madri apresentou-se à seleção brasileira - que na quarta-feira enfrenta o Paraguai, em Assunção - reclamando de cansaço muscular. Mas de acordo com o médico José Luiz Runco, o atleta poderá participar normalmente nesta terça-feira do treino de reconhecimento do estádio Defensores del Chaco. Roberto Carlos, como sempre, foi um dos mais visados pelos torcedores, que se juntaram a hóspedes e funcionários do hotel para tentar um autógrafo do craque.