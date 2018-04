Roberto Carlos reconhece que esperava mais na estreia

Estreante do Corinthians nesta quarta-feira, o lateral-esquerdo Roberto Carlos reconheceu a falta de ritmo e afirmou que esperava mais em sua primeira partida pelo clube. Seu único lance de destaque foi no final da etapa inicial, quando acertou uma cobrança de falta no meio do gol.

Veja também:

Corinthians ganha por 2 a 1 na estreia de Roberto Carlos

QUIZ - Você sabe tudo sobre o Paulistão?

RESULTADOS / CLASSIFICAÇÃO

Rádio Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3 - Corinthians 1 x 0; 1 x 1; 2 x 1

"Eu queria mais. Na estreia, você nunca fica satisfeito. Falta ritmo de jogo, mas vamos ganhando. É difícil subir o tempo todo", admitiu o lateral-esquerdo, substituído no segundo tempo após sofrer uma pancada nas costas. "Cheguei dando carrinho e, com o campo molhado, escorreguei mais e bati no banco", explicou.

Ao término da partida, Roberto Carlos fez questão de elogiar Jorge Henrique, autor do gol da vitória corintiana. E agradeceu também a torcida. "O reconhecimento hoje foi maravilhoso. Estou muito feliz, fazia muito tempo", completou.