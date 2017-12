Roberto Carlos reforça o Real Madrid Depois de muita polêmica, o departamento médico do Real Madrid liberou o lateral-esquerdo Roberto Carlos para a partida deste sábado, contra o Sevilla, no estádio Santiago Bernabeu - a ESPN Brasil mostrará ao vivo, a partir das 16h30. O médico chefe do clube espanhol, Alfonso del Corral, teme que ocorra com o joelho direito do lateral o mesmo que aconteceu com o de Ronaldinho. Ele tem uma inflamação no tendão da rótula, que corre o risco de se romper. "Isso aconteceu com Ronaldo. Ele precisou ser operado e já está há dois anos sem jogar", avisou o médico. Del Corral era contra a participação de Roberto Carlos no jogo do Brasil contra a Venezuela, quarta-feira, pela Eliminatórias. Para ele, o jogador correu um grande risco de arruinar sua carreira. O médico havia dito que o lateral não jogaria contra o Sevilla, mas ao desembarcar nesta sexta-feira na capital espanhola, o brasileiro declarou que queria jogar e por isso foi submetido a alguns exames. De posse dos resultados, Alfonso del Corral concordou em liberá-lo. "Ainda existe um risco, mas é bem menor do que era há três semanas. Ele ainda não está recuperado e por isso terá de seguir fazendo um trabalho de fortalecimento muscular para proteger o joelho direito", disse o médico. O Real precisa vencer para tentar se reaproximar dos primeiros colocados do Campeonato Espanhol. Com 16 pontos - sete a menos que o líder La Coruña -, a equipe está em 11º lugar. Em relação ao time que perdeu para o Zaragoza por 2 a 1, na rodada passada, o técnico Vicente del Bosque terá quatro reforços: Roberto Carlos, os franceses Zidane e Makelele e o lateral-direito Michel Salgado. O Sevilla não contará com o meia uruguaio Nico Oliveira, que está com sua seleção na Austrália, se preparando para o jogo de terça-feira pela repescagem para a Copa do Mundo. Também neste sábado, o La Coruña receberá a Real Sociedad e Djalminha será titular, o que não significa que o técnico Javier Irureta tenha se rendido ao futebol refinado do brasileiro. É que o treinador resolveu poupar os jogadores que defenderam a Espanha no amistoso de quarta-feira contra o México (Victor, Valerón, Sergio e Tristán), já pensando na partida de quarta-feira contra o Arsenal, pela primeira rodada da segunda fase da Liga dos Campeões da Europa. No outro jogo deste sábado, o Barcelona jogará fora de casa contra o Las Palmas. Rivaldo será poupado e o ataque será formado pelos holandeses Kluivert e Overmars e pelo argentino Saviola.