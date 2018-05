Roberto Carlos reforça que jogará no Corinthians em 2010

Roberto Carlos voltou a confirmar que jogará no Corinthians em 2010. A contratação do lateral-esquerdo, que estava no Fenerbahce, da Turquia, ganhou ares de novela nesta terça-feira, depois que o diário espanhol Marca disse que o jogador teria se oferecido para atuar no Real Madrid.

O jogador desmentiu o jornal espanhol e ressaltou seu enorme desejo de atuar no Corinthians, no ano do centenário do clube. A diretoria espera apresentar o atleta em 4 de janeiro, no Parque São Jorge.

"Estou motivado e com muita vontade de jogar. Quero corresponder dentro de campo e suar ao máximo essa camisa que tanto representa para o futebol", disse em entrevista à TV Bandeirantes.

Segundo o jogador, os dirigentes turcos já assinaram a rescisão de contrato, mas não querem liberá-lo antes do final do ano. Mesmo assim, Roberto Carlos garantiu que chega na próxima quarta-feira, 23, ao Brasil.

Roberto Carlos também não escondeu a ansiedade por voltar a jogar ao lado do amigo Ronaldo, companheiro de Real Madrid e mesmo de seleção brasileira. "É como o Ronaldo falou: 'tem mais um louco para esse bando de loucos'. Se já tinha um louco que era ele, agora vai ter mais um", disse.

Se o inédito título da Copa Libertadores é obsessão no clube, o atleta também se mostra motivado para conquistar outros campeonatos, como o Brasileiro, por exemplo. "Vamos trabalhar para fazer uma ótima temporada. Tem muita coisa para conquistar ainda", completou.