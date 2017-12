Roberto Carlos resgata a auto-estima Roberto Carlos foi o último jogador da Seleção Brasileira a sair o campo da Arena da Baixada, hoje. Antes de se despedir dos torcedores, se deixou fotografar pelos jogadores do Panamá. Depois, tirou as chuteiras e as atirou para o público. Há muito tempo, o lateral-esquerdo não saía de uma partida da Seleção com tanta alegria. O "mascarado" da Copa de 98 acredita que, enfim, resgatou sua auto-estima com a camisa amarela. "Vocês podem achar que estou mentindo, mas estou muito feliz com a minha atuação. Faz tempo que estava devendo uma exibição como essa. Podem dizer que o adversário era fraco, não tem importância. O que vale é que senti muita alegria de jogar e de ver que os torcedores também ficaram felizes. Contra o Paraguai, tenho certeza, eles ficaram mais contentes ainda". A explicação para a euforia do lateral saiu de Luiz Felipe Scolari. O técnico credita o sucesso de Roberto hoje ao esquema tático com três zagueiros. "Com os três defensores dando suporte para o apoio dos laterais, o Roberto Carlos teve confiança para apoiar. Ele diminuiu a distância que tinha de correr. Saía como um canhão do meio-de-campo para a linha de fundo. Com o espaço mais curto para correr, pôde mostrar toda a sua qualidade. É assim que quero o Roberto na Seleção". O jogador concorda com a tese de Scolari mas admite que não foi apenas o esquema que o levou a jogar bem hoje. "Com três zagueiros ou uma linha de quatro, as minhas características são as mesmas. Apóio o ataque da mesma forma. O que estava faltando era a confiança. Eu precisava acreditar mais em mim. Foi o que fiz. Joguei sem medo, com vontade, arrisquei mais. O gol que marquei no final também me deu muita alegria. Fazia tempo que não marcava um gol defendendo a Seleção Brasileira. Daqui para frente, tenho certeza que as coisas tomarão outro rumo". Roberto Carlos, apesar do auto-elogio, não esconde que ainda falta muito para a Seleção chegar ao ponto ideal. A goleada de hoje, na sua avaliação, serviu para devolver a confiança ao grupo. Quanto ao futebol da equipe, há que se ter muita compreensão. "Tudo o que estamos pedindo é um pouco mais de paciência aos nossos torcedores. Sabemos o quanto eles estão sofrendo. Só que é preciso um pouco mais de paciência. O Felipe está montando o time, procurando a melhor formação. Isso leva um pouco de tempo. Contra o Paraguai a nossa resposta será positiva. A torcida pode acreditar na Seleção". A expectativa do lateral-esquerdo é de que os torcedores incentivem a Seleção em Porto Alegre. Sugeriu uma trégua para o jogo que eles, jogadores, e o técnico apontam como decisivo para o Brasil ir ao Mundial de 2002. "Tenho certeza que a torcida em Porto Alegre vai receber a Seleção com alegria. Não tem outro caminho. Estamos diante do jogo mais importante do Brasil nas Eliminatórias." De sua parte, garante que está pronto para demolir o sistema defensivo dos paraguaios. "Contra o Panamá não fiz mais que a minha obrigação que era jogar bem. Em todas as partidas eu tenho de jogar bem, tenho consciência disso. O que garanto é que na próxima partida vou jogar o meu futebol. Quero ajudar o Brasil, se possível, marcando pelo menos um gol. Agora não adianta cobrar meus chutes a todo momento. Não se chuta por chutar só porque se tem força. É preciso saber a hora de bater para o gol".