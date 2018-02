Roberto Carlos: Ronaldo vai marcar ?Que se prepare a Juve porque Ronie vai marcar?. A frase é do lateral Roberto Carlos minutos antes de embarcar para Turim, onde o Real Madrid enfrenta nesta quarta-feira a Juventus, no estádio Delle Alpi, pelo jogo de volta das oitavas-de-final da Liga dos Campeões. ?Ele está num bom momento e não podemos nem pensar no empate e muito menos por 0 a 0?, disse. O presidente do clube espanhol, Florentino Pérez, embarcou antes da delegação, que conta agora com a nutricionista Patrícia Teixeira. O time realiza ainda na tarde desta terça-feira um treino no local da partida. Antes, o técnico Luxemburgo e o meia Luis Figo concede uma entrevista coletiva.