Roberto Carlos salva o Real Madrid O Real Madrid conseguiu respirar aliviado. A equipe venceu em casa o Málaga por 1 a 0 e conteve um pouco da fúria de sua torcida, insatisfeita pelos tropeços no Campeonato Espanhol e pela eliminação na Copa dos Campeões. Apesar da vitória, as esperanças de alcançar o líder Barcelona são apenas matemáticas - a diferença está em 11 pontos, faltando nove rodadas. Sob muita vaia, o Real apresentou um futebol sem brilho, bem semelhante ao que vem mostrando na atual temporada. Aos 16 minutos do segundo tempo, Roberto Carlos fez o gol solitário do jogo e comemorou com raiva em direção à torcida, pedindo mais apoio. Ao ser substituído, Ronaldo também foi vaiado. Mas pelo menos a lição de casa foi feita. "Se vaiaram e reclamaram do Ronaldo é porque a equipe não está bem. Mas Ronaldo é um grande jogador. E o mau momento não é dele, é do time", avisou o técnico Vanderlei Luxemburgo, satisfeito com o resultado: "O resultado foi muito importante após as derrotas para a Juventus e o Getafe. Era importantíssimo vencer e os jogadores buscaram isso o tempo todo." Na Espanha, os dois primeiros colocados garantem vaga na Copa dos Campeões. Só que o terceiro e quarto lugares entram na fase preliminar do torneio. Já o quinto e sexto têm vaga na Copa da Uefa. E é exatamente esta a briga de, pelo menos, sete equipes, que estão bastante emboladas e se alternando nas posições a cada rodada. Quem voltou a entrar no bolo foi o Sevilla, que venceu o Mallorca por 1 a 0. Quem acabou com a série de cinco jogos sem vitória da equipe foi o brasileiro Júlio Baptista, que marcou, de pênalti, aos 47 minutos da primeira etapa. Mas no final do jogo o meia acabou fazendo falta dura e foi expulso. O Valencia também chegou aos 46 pontos, o mesmo de Sevilla e Espanyol. O time ganhou do Getafe por 3 a 1. No primeiro tempo, Francisco Rufete abriu o placar aos 31 e Marco Di Vaio ampliou aos 35. Na segunda etapa, Mista fez de pênalti, aos 18, mas o Getafe descontou com Mariano Pernia, aos 30 minutos. O resultado colocou o Valencia na quinta posição do campeonato. O Betis está em terceiro, com 48 pontos. Mas logo atrás vem o Villarreal, que tem 47 pontos e folgou na rodada porque enfrentou o Steaua Bucareste, da Romênia, pela Copa da Uefa. A equipe venceu por 2 a 0 e classificou-se para as quartas-de-final do torneio. O jogo contra o Osasuna, válido pela 29.ª rodada do Campeonato Espanhol, ainda será remarcado. Em outro jogo deste domingo, o Athletic de Bilbao bateu o Levante por 3 a 1. Fernando Llorente e Ismael Urzaiz (duas vezes) garantiram a vitória. No Levante, Juanma marcou. Drama de Arango - O volante venezuelano Juan Arango sofreu neste domingo uma parada respiratória após receber um forte golpe, na partida contra o Sevilla. Ele foi encaminhado para um hospital e passou a usar aparelhos respiratórios. Exames preliminares não detectaram lesão no cérebro ou na coluna vertebral, mas esta hipótese não foi descartada pelos médicos, que realizarão mais exames. O jogador chocou-se com o zagueiro Javi Navarro e caiu inconsciente. Foi levado para a UTI e sedado. Relatórios médicos avisaram que Arango sofreu uma fratura no malar superior e um corte nos lábios que necessitará de sutura.