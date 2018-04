Roberto Carlos se emociona e diz que 'é só mais um'

O lateral-esquerdo Roberto Carlos se emocionou com a festa preparada pelo Corinthians e pela recepção calorosa dos torcedores no Parque São Jorge nesta segunda-feira, no evento que marcou a sua apresentação oficial como reforço do clube.

"Eu já vivi momentos de emoção na minha vida, mas esse momento é único. Quando você vê toda essa massa gritando o seu nome, é de arrepiar. Precisamos muito de vocês [torcedores]. Esse é um ano importante para o clube, ano de centenário, ano de Libertadores", afirmou Roberto Carlos.

O jogador ainda fez questão de estreitar a relação com os torcedores corintianos ao repetir a atitude de Ronaldo na apresentação oficial do atacante, ao dizer que "chegou mais um para o bando, mais um louco". "Emociona de verdade. Espero recompensar tudo isso que vocês estão fazendo por mim dentro de campo", disse para a torcida.

Ao mesmo tempo, Roberto Carlos mostrou humildade ao rechaçar a condição de grande estrela da equipe, ao lado de Ronaldo, e elogiou a qualidade do elenco corintiano. "Eu sou apenas mais um nesse time maravilhoso que é o Corinthians", disse.

O ex-jogador do Fenerbahçe, da Turquia, e do Real Madrid garantiu também já estar em boas condições para jogar. "Se tivesse jogo já amanhã [terça-feira] eu já estaria bom. Vai depender do treinador. Eu quero jogar, estou em um momento bom na minha vida. Estou experiente, motivado", ressaltou o atleta, garantindo que o time não terá de jogar em função de suas características. "Estou chegando para me adaptar ao Corinthians e não para o Corinthians se adaptar ao Roberto."