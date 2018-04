Roberto Carlos se torna embaixador da candidatura do Marrocos para Copa de 2026

O brasileiro Roberto Carlos se tornou o novo reforço da candidatura do Marrocos para sediar a Copa do Mundo de 2026. O ex-lateral da seleção brasileira demonstrou seu apoio à candidatura em vídeo publicado nesta sexta-feira. A decisão sobre a futura sede do Mundial de 2026 será tomada pela Fifa às vésperas do início da Copa da Rússia.

"Dou meu total apoio à candidatura de Marrocos para a organização da Copa do Mundo de 2026. Estou convencido de que esta terra do futebol irá fazer o melhor do jogo, oferecendo ao mundo um torneio impecável e cheio de autêntica paixão. Estamos juntos pelo mesmo objetivo", disse o ex-jogador.

Roberto Carlos vai se juntar aos africanos Didier Drogba, da Costa do Marfim, e Samuel Eto'o, de Camarões. Ao contrário do brasileiro, os dois embaixadores ainda estão na ativa como jogadores, embora em reta final de carreira. Também apoiam a candidatura o senegalês El Hadji Diouf e o argelino Lakhdar Belloumi, ambos já aposentados.

O Marrocos vai tentar pela quinta vez receber uma edição da Copa do Mundo. Desta vez, o concorrente será a candidatura tripla dos Estados Unidos, Canadá e México. A decisão acontecerá no Congresso da Fifa, marcado para o dia 13 de junho, véspera do início da Copa da Rússia.