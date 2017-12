Roberto Carlos: sem pressa para renovar O processo de renovação do contrato do lateral Roberto Carlos com o Real Madrid promete ser longo, segundo deixou transparecer o jogador nesta segunda-feira, em Barcelona, onde está concentrado para o amistoso do Brasil contra a Seleção da Catalunha, marcado para amanhã. Para muitos, o brasileiro estaria protelando uma decisão, à espera da proposta do Chelsea, da Inglaterra - clube que estaria interessado em contratá-lo. Para complicar um pouco mais, o presidente do Real, Florentino Pérez, já avisou. Não vai querer no elenco, um jogador ?dividido?. "Eu ainda tenho um ano de contrato e neste momento não tenho pressa para resolver esse assunto?, afirmou o jogador. "Eu quero ficar no Real Madrid e acho que nos próximos 20 dias acertarei minha situação. No ano que vem estarei aqui, com certeza. Saio de férias e quando o clube quiser, me chamará e eu virei para conversar. Chegarei ao Brasil na terça-feira à noite, meu advogado ligará para o clube e definiremos a situação", disse. O postura de Roberto está sendo interpretada na Espanha como uma despedida. Segundo se comenta em Madri, Roberto até aceita permanecer no clube espanhol, mas impõe duas condições: quer fazer novo contrato de quatro anos de duração, só que a diretoria do Real não parece entusiasmada com a idéia. Há ainda um segundo problema. O brasileiro não aceita receber menos que outros astros do time - casos de Raul, Figo, Beckham ou Ronaldo. TÉCNICO - Roberto Carlos considerou "acertada" a decisão do clube de contratar José Antonio Camacho para comandar o time no lugar do dispensado Carlos Queiroz. "Conseguiu um título com o Benfica (Copa de Portugal), vem para o clube de seu coração, conhece bem o Real Madrid e com certeza ganhará muitos títulos, porque é um vencedor e os jogadores vão lhe ajudar", disse lateral.