Roberto Carlos sofre lesão em treinamento do Real Madrid O lateral-esquerdo Roberto Carlos deu um susto no treinamento do Real Madrid, nesta quinta-feira, no Centro de Treinamento do clube. Numa disputa de bola durante o coletivo, o brasileiro sofreu uma dura entrada e teve de sair de campo com dores na perna direita. Mais tarde, o departamento médico soltou um comunicado e tranqüilizou a todos dizendo que a contusão, um hematoma na coxa direita, é leve. No entanto, a presença do lateral na partida contra o La Coruña, neste domingo, em La Coruña, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol, é incerta. Os médicos do Real Madrid pediram um tempo de descanso para o jogador e uma decisão do técnico italiano Fabio Capello só deverá acontecer no final de semana. O treinamento desta quinta foi marcado também pela volta do atacante holandês Ruud van Nistelrooy, que estava com uma lesão muscular na perna esquerda. Com boa movimentação em campo, o centroavante conseguiu até marcar um gol. Com 32 pontos, o Real Madrid está na terceira colocação e com cinco pontos a menos que o líder Sevilla.