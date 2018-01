Roberto Carlos sonha com os Jogos Roberto Carlos determinou que pretende jogar mais cinco anos na Europa. Nesse período, espera realizar o sonho de ser eleito, pelo menos uma vez, como melhor do mundo, na votação da Fifa. "É difícil, porque olham muito mais para jogadores de ataque", observou o lateral que, se pudesse, atuaria até os 40 anos. "Mas acho que 35 está bom." Se não conseguir sensibilizar o colégio eleitoral da Fifa - formado por treinadores de todas as seleções do mundo -, ao menos tem o consolo de ter ficado entre os finalistas em algumas oportunidades. Certeza, mesmo, é a de que voltará para o Brasil, para encerrar a carreira. Roberto Carlos também tem outro sonho: disputar outra Olimpíada pelo Brasil (esteve em 96, em Atlanta) e ajudar o país a ganhar a inédita medalha de ouro. "Quero mesmo jogar a Olimpíada, sempre quis, mas não pretendo atrapalhar", avisa. "Mesmo porque tem o Maxwell jogando bem. Vou falar com o Ricardo Gomes a respeito. Espero ir e quero essa medalha." Embora sua agenda com o Real Madrid seja intensa, com treinos e jogos, Roberto Carlos não perde de vista a seleção sub-23 que está no Chile. Tanto que, apesar de não poder assistir aos jogos, viu melhores lances dos jogos do Brasil e comenta com entusiasmo o gol de Maicon contra o Paraguai, na noite de sexta-feira. "Foi um gol à la Pelé, à la Maradona", elogia. "Essa seleção é muito boa. Alegra, diverte e consegue bons resultados. Para nós, da seleção principal, é um orgulho ver que há ótimos jogadores nas outras categorias."