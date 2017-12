Roberto Carlos vai renovar com o Real O lateral-esquerdo Roberto Carlos disse nesta segunda-feira em São Paulo, que em janeiro deverá renovar seu contrato com o Real Madrid por mais 4 ou 5 anos. ?Tive uma conversa com o presidente (do Real) que manifestou o interesse em renovar meu contrato por 4 ou 5 anos. Voltaremos a conversar na primeira semana de janeiro para decidir minha permanência no clube?, contou o jogador, que está na capital paulista, onde organiza uma partida beneficente, cuja renda deverá ser revertida para entidades de assistência social. O brasileiro garantiu que sequer chegou a pensar em deixar o clube, para onde se transferiu em 96. "Recibi algumas propostas, inclusive para voltar a jogar na Inter de Milão, porém, estou muito feliz no Real. Meus filhos estão totalmente adaptados ao país?, argumentou. O brasileiro garantiu que não se sente frustrado por não ter sido escolhido o melhor do ano pela Fifa - o eleito foi o francês Zinedine Zidane, seu colega de Real Madrid. ?Seria muito bom ganhar o título, mas para mim, já é o bastante estar entre os 10 melhores. No meu caso é mais compensador porque sou um zagueiro. Sou o único da posição a estar entre os 10?, disse ele. Nesta segunda-feira, Roberto apareceu na lista dos melhores do ano na Europa. Foi o brasileiro mais bem colocado na classificação final do prêmio ?Bola de Ouro?, prêmio organizado pela revista francesa "France Football", terminando na oitava colocação. O atacante Ronaldo, que recebeu o prêmio no ano passado, terminou apenas na décima primeira colocação. A partida beneficente - que vai reunir atletas e artistas - vem sendo organizada por Roberto Carlos e Ronaldo. Será realizada nesta terça-feira à noite(20h30) no estádio do Parque Antártica, em São Paulo. Além dos dois astros do Real, a partida terá ainda as presenças de Diego, Denílson, Bebeto, Elano, entre vários outros jogadores. Entre os artistas têm presenças confirmadas Alexandre Pires, Zezé di Camargo, Chitãozinho e Leonardo. Para retirar o ingresso, basta ao torcedor levar dois quilos de alimento não perecível - exceto sal e café.