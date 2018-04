Roberto Carlos vê futebol ?arrojado? O lateral Roberto Carlos creditou a vitória da seleção brasileira sobre a Bolívia ao futebol veloz e arrojado do primeiro tempo, em que a equipe surpreendeu o adversário logo no início. Disse que a seriedade deve ser mantida nas próximas rodadas, contra Venezuela e Colômbia, em outubro, para o Brasil alcançar os dois objetivos traçados pela comissão técnica: encerrar 2004 na liderança das Eliminatórias do Mundial de 2006 e bem próximo da classificação antecipada. No entanto, ele fez uma advertência. "É preciso manter os pés no chão. Não somos imbatíveis e temos de respeitar as outras equipes." O jogador do Real Madrid levou a família toda para o Morumbi e só pôde desfrutar da companhia deles por poucos minutos. "A vitória foi merecida. O Brasil sufocou o time boliviano até definir a partida." Ele contou que gostaria de ter feito um gol no jogo de ontem. E que tentou com dois chutes fortes. Num deles, o goleiro defendeu a bola. "No outro, o Roque Júnior aproveitou o lance e sofreu o pênalti", disse Roberto Carlos, referindo-se à jogada que resultou no segundo gol do Brasil, assinalado por Ronaldinho Gaúcho. Para Roberto, o time diminuiu o ritmo no segundo tempo por acomodação natural. "Foi normal, o jogo estava sob controle e o importante foi que a torcida ficou satisfeita." Enquanto tentava dar entrevistas, ele demonstrava preocupação com a segurança dos filhos Robertinho, Giovana e Roberta - todos com camisa da seleção brasileira. Os pais de Roberto Carlos, Oscar e Vera, também estavam juntos. "Eu disse a todos eles que o Brasil venceria, estava convicto disso; e eles gostaram do presente", revelou o lateral.