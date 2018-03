Roberto Carlos vira dúvida na Seleção A Seleção Brasileira viajará nesta segunda-feira para o Paraguai com mais um problema para o técnico Carlos Alberto Parreira: o lateral Roberto Carlos Carlos não conseguiu terminar a partida de ontem do Real Madrid contra o Sevilla por causa de dores na coxa direita e não sabe se poderá jogar quarta-feira à noite (21h45) em Assunção. Caso ele seja vetado, o titular será Júnior. Semana passada, o treinador havia perdido três jogadores por contusão: Belletti, Kléberson e Alex. Juninho Pernambucano, que está com otite, também será avaliado pelos médicos para saber se terá condições de jogo.