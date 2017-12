Roberto Carlos volta a treinar com bola O lateral-esquerdo Roberto Carlos, do Real Madrid, iniciou treinamento com bola nesta quinta-feira e deve voltar a campo no domingo contra o Albacete, pelo Campeonato Espanhol. O jogador brasileiro treinou com o atacante Portillo, também contundido. Depois realizou um leve trabalho de fortalecimento muscular e sua reintegração ao grupo está prevista para esta sexta-feira.