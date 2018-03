Roberto Carlos volta; Ronaldo ainda não Roberto Carlos disputou o coletivo desta sexta-feira e Ronaldo correu em volta do campo. Ao que tudo indica, os jogadores brasileiros do Real Madrid não devem ter problemas para enfrentar o Barcelona, domingo, dia 25. O lateral-esquerdo havia sofrido uma pancada no primeiro dedo do pé direito, se recuperou, e será confirmado já para o confronto contra o Atletico Madrid, neste sábado, válido pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. O atacante, com lesão muscular na coxa esquerda, fez seu primeiro contato com bola, em separado.