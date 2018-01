Roberto Cavalo assume o Santo André O Santo André finalmente anunciou seu técnico para temporada 2006, quando disputará o Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B. Caberá a Roberto Cavalo a responsabilidade de comandar o time na próxima temporada. Neste ano, ele dirigiu o rebaixado União Barbarense, no Campeonato Paulista, e no segundo semestre, pelo Brasileiro da Série B, o Náutico, clube que quase conseguiu levar de volta à primeira divisão do futebol nacional. O técnico levará seu irmão "Cavalinho" como auxiliar e manterá o restante da comissão técnica que vinha trabalhando com Sérgio Soares, que se transferiu para o Juventus. Com a definição do Santo André, somente a Ponte Preta e o Santos ainda não têm treinadores para o Campeonato Paulista de 2006.