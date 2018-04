Roberto Dinamite mostra confiança no título do Vasco

Como está em segundo lugar no campeonato, com dois pontos a menos e desvantagem nos critérios de desempate, o Vasco precisa ganhar do Flamengo e ainda torcer para o líder Corinthians perder para o Palmeiras - os dois clássicos acontecem no domingo, pela última rodada do Brasileirão. Com essa combinação de resultados, o título seria vascaíno.

"O título é importante para confirmar o trabalho que está sendo feito. Claro que dependemos de outro resultado (de Corinthians x Palmeiras), mas temos que primeiro fazer a nossa parte em um jogo dificílimo contra o Flamengo. Mas o Vasco tem condições de vencer. Eu quero ser campeão porque acho que essa é a forma de ter o trabalho reconhecido", disse Dinamite.

Durante a visita à Soccerex, Dinamite teve um rápido e amigável encontro com o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez. "Logicamente que o melhor time será campeão. E um dos dois vai ser vice e vai chorar. Mas o Roberto é um grande amigo, temos que brigar dentro de campo. Fora do campo, um depende do outro, os problemas são os mesmos, só muda o tamanho", afirmou o dirigente corintiano.