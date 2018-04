Roberto Fernandes assume o comando do Fortaleza Com a demissão de Márcio Fernandes após a derrota por 2 a 0 para o Juventude, o Fortaleza não perdeu tempo e apresentou nesta quarta-feira o seu novo treinador para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Roberto Fernandes, que teve sua última passagem pelo Figueirense. Ele chegou à capital cearense pela manhã e já comandou o treinamento à tarde.