Roberto Fernandes, ex-Náutico, assume o Atlético-PR

O Atlético-PR anunciou nesta quarta-feira, a contratação de Roberto Fernandes para comandar o clube no Campeonato Brasileiro. O treinador estava no Náutico, atual líder da competição, e substitui Ney Franco, demitido na noite dessa segunda-feira. Fernandes deixou o Náutico nesta terça, e já havia dado a entender que assumiria o comando do Atlético-PR. "É um time que tem uma das melhores estruturas do país e dá condições ao treinador para fazer bem o seu trabalho", elogiou, enquanto deixava o clube pernambucano. O novo treinador será apresentado à imprensa nesta quarta-feira e estréia no domingo, às 18h10, contra o Atlético-MG, na Arena da Baixada. Em duas rodadas, o time paranaense somou quatro pontos, e ocupa a quinta colocação. A diretoria do Náutico ainda não definiu quem será o novo técnico, mas afirmou que o interino para o jogo contra o Grêmio, neste sábado, será o ex-zagueiro Sangaletti, que vem atuando como superintendente de Futebol do clube.