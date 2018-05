Roberto Mancini admite interesse em dirigir a Nigéria

Veja também:

COPA 2010 - Leia mais no canal especial

ESPECIAL - Seleções classificadas para a Copa

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"Fui questionado informalmente se tinha interesse e eu disse ''sim'' porque a perspectiva de uma Copa Africana das Nações e de uma Copa do Mundo é atraente, e a Nigéria está cheia de grandes, mas desconhecidos jogadores. Se eles (nigerianos) realmente me quiserem, eu irei sentar e conversar", afirmou Mancini.

A Nigéria estaria estudando a possibilidade de substituir o atual treinador da seleção do país, Shaibu Amodu, que até então é o nome de momento para dirigir os nigerianos na Copa África das Nações, em janeiro, em Angola, e depois na Copa do Mundo da África do Sul, a partir de 11 de junho.

Hoje atuando pelo Wolfsburg, o atacante nigeriano Obafemi Martins foi dirigido por Roberto Mancini na Inter de Milão. A Nigéria se classificou para a Copa do Mundo de 2010 como líder do Grupo B das Eliminatórias Africanas, deixando a Tunísia um ponto atrás na disputa.