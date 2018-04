Roberto Mancini não é mais técnico do Manchester City

SÃO PAULO - Roberto Mancini não é mais o técnico do Manchester City. Apesar de ter comandando a equipe na conquista do título inglês na temporada 2011/2012 e de ter garantido a classificação do time celeste para a próxima edição da Copa dos Campeões da Europa, o treinador não resistiu à derrota para o Wigan, sábado, na final da Copa da Inglaterra, e foi dispensado nesta segunda-feira.

A demissão do técnico, que já era especulada no domingo, foi confirmada pelo site oficial do clube inglês, que informou ainda que o auxiliar Brian Kidd comandará a equipe na última rodada da competição. Manuel Pellegrini, do Málaga, surge como o mais cotado para comandar o City na próxima temporada.