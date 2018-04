Roberto vai apoiar futebol feminino O lateral Roberto Carlos se sensibilizou com a situação da seleção feminina e prometeu nesta quinta-feira apoiar as medalhistas de prata dos Jogos de Atenas. Ele quer fechar parcerias com empresários paulistas para conseguir uniforme gratuito e já pensa até em criar um time feminino na sua cidade natal, Garça, ou na capital paulista. "Assim que o futebol feminino se profissionalizar no Brasil vou montar um time. Mas já estou conversando com algumas jogadoras para, através também da minha empresa, patrociná-las. Elas precisam de tranqüilidade fora de campo", declarou Roberto Carlos, que ficou surpreso com a evolução e o desempenho da equipe em Atenas. "Elas mereceram conquistar o ouro, até porque foram melhores do que as americanas na final da Olimpíada." As medalhistas desembarcaram nesta quinta-feira no Rio de Janeiro e seguiram logo para Teresópolis, onde receberam homenagens pelo feito em Atenas. Antes do início da festa pela comemoração dos dez anos do tetracampeonato da seleção, boa parte dos jogadores levantou-se das mesas, entre os quais o atacante Ronaldo, o "Fenômeno", e Ronaldinho Gaúcho, e cumprimentaram as atletas com palavras de incentivo. No entanto, apesar dos festejos, o semblante das meninas era de tensão em relação ao futuro na profissão. Ciente da necessidade de se criar um campeonato feminino no País, a atacante Roseli se mostrou desacreditada com as promessas de dirigentes em profissionalizar o esporte. "Falar, todos falam. Prometem também. A gente precisa pensar no futuro, que está na mãos da CBF (Confederação Brasileira de Futebol)", afirmou Roseli, que está sem clube. A atacante Pretinha viveu um momento difícil no ano passado. Atuava na Liga dos Estados Unidos, mas sofreu contusão no joelho direito e ficou afastada dos gramados por 10 meses. Rescindiu o contrato com o clube do exterior e, no início de 2004, começou a treinar para as Olimpíadas. Ela admitiu que, diante das adversidades, a medalha de prata tem valor de ouro. "O grupo superou barreiras. Estava unido e procurou honrar a camisa da seleção. Ainda não quero pensar no meu futuro, estou sem clube para treinar, mas, no momento, só quero descansar e comemorar", disse Pretinha. Para o técnico René Simões, o futuro também é incerto. Seu compromisso com a CBF terminou com a participação do Brasil em Atenas. Ele não foi convidado pela diretoria da entidade para permanecer no cargo. "Essas meninas demonstraram um potencial ilimitado. Espero que todo esse trabalho não pare por aqui."