Roberto vive dia de herói no Vasco Após o bom desempenho na vitória sobre o Brasiliense, quando defendeu um pênalti, o goleiro Roberto teve um dia de herói hoje no Vasco. Além da penalidade, o jogador ainda realizou várias defesas que asseguraram o triunfo vascaíno por 1 a 0, em São Januário. "A primeira reação que tive ao final do jogo foi a de ligar para a minha família", contou Roberto, natural de Orleans, em Santa Catarina. "Todos ficaram contentes e me deram força para continuar o trabalho." Roberto é o sexto goleiro testado pelo Vasco na temporada, o quarto no Campeonato Brasileiro. Apesar da responsabilidade e da aparente vaga de titular garantida, o jogador não escondeu a preocupação em se aprimorar tecnicamente. "Apesar de ser novo (tem 26 anos) procuro buscar um equilíbrio, seja nas boas ou más atuações", afirmou Roberto. "Até porque, se eu for mal contra o Fortaleza, no final de semana, minha boa atuação contra o Brasiliense será esquecida."