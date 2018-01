Roberval Davino deixa comando do Caxias Durou apenas quatro partidas a passagem do técnico Roberval Davino no comando do Caxias. Depois de dois empates e duas derrotas - a última foi sábado, para o Vila Nova -, ele acertou na manhã desta segunda-feira a sua saída do clube gaúcho, que está na lanterna da Série B do Brasilieiro. Nesta terça-feira, contra a Portuguesa, na abertura da 11ª rodada da Série B, o Caxias deve ser comandado interinamente pelo preparador físico Artur Ruschel. Roberval Davino foi o segundo técnico do Caxias na Série B, depois que Ronaldo Rangel, o Bagé, comandou a equipe no começo do campeonato.