Roberval Davino estréia no América A principal novidade do América na abertura do rebolo do Campeonato Paulista, no jogo deste sábado, contra o Paulista, às 16 horas, no Teixeirão, é a estréia do técnico Roberval Davino, que substituiu Edu Marangon. O novo treinador assumiu o cargo com a missão de evitar o rebaixamento da equipe de Rio Preto. "O time foi muito bem na primeira fase e só precisa manter o ritmo", disse Roberval Davino, lembrando dos 10 pontos conquistados na fase anterior do campeonato, que garantiram ao América a 10ª posição na classificação geral. A base da equipe é a mesma. O lateral-esquerdo Rovilson, machucado, será substituído por Alemão. No Paulista, há um clima de insatisfação pelo desempenho do time, que somou apenas sete pontos no grupo 2. O técnico Edson Valandro passou a competição toda com o cargo ameaçado. Agora, não é diferente. A novidade no time poderá ser a entrada de Canindé, ex-Santos.