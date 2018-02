Robgol, mesmo eleito deputado, treina no Paysandu Deputado estadual eleito, o atacante Robson, o "Robgol", voltou a treinar no Paysandu esta semana e disse que, depois de 15 treinando, estará em forma para ajudar o clube no Campeonato Paraense e na Copa do Brasil. Robgol recebeu 33.400 votos no dia 1.º de outubro, e toma posse em fevereiro, mas disse que não verá problemas em conciliar a função de artilheiro do Paysandu e de político com mandato. O Paysandu estréia domingo no Paraense, contra o Águia, num ano em que tentará o tricampeonato estadual como impulso para a campanha na Série C do Brasileiro - Robgol, no entanto, já avisou que não deve atuar, a princípio, na competição. O jogador de 36 anos, foi vice-artilheiro do Brasileiro de 2005, e acabou demitido do Paysandu no meio do ano passado, quando reclamou do atraso de salários durante a campanha da Série B. Além de Robgol, o Paysandu apresentou esta semana mais dois reforços para o Estadual: o atacante Bruno, de 19 anos, que começou no Bangu e volta de uma passagem rápida pelo Catar, e o volante Clayton, de 24 anos, que é carioca mas já passou por outros clubes do Pará: Castanhal, Sport Belém e Águia, no qual jogou a seletiva do Paraense. "O ânimo é redobrado, a expectativa é a melhor possível de vestir a maior camisa do Estado do Pará", disse o jogador, que se ofereceu para já estrear no domingo, contra seu ex-clube.