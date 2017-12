Robinho: 3º no ranking das vendas A transferência do atacante Robinho do Santos, para o Real Madrid, ficou em terceiro lugar no ranking dos principais negócios do futebol europeu na atual temporada. Robinho deixou o Brasil por declarados ¢ 27,7 milhões, negócio que ficou bem abaixo dos ¢ 38 milhões que o Lyon, da França, cobrou para liberar o ganês Michael Essien para o Chelsea, da Inglaterra. Em segundo lugar, ficou a transferência do inglês Shaun Wright-Phillips do Manchester City também para o Chelsea, por ¢ 31 milhões. A venda de Fred do Cruzeiro para o Lyon é o sétimo no ranking europeu. Veja os principais negócios do futebol europeu. Em milhões de euros. 1. Michael Essien (GAN) do Lyon (FRA) para o Chelsea (ING): 38 milhões 2. Shaun Wright-Phillips (ING) do Manchester City (ING) para o Chelsea (ENG) : 31 milhões. 3. Robinho (BRA) do Santos (BRA) para o Real Madrid (ESP): 27,7 milhões 4. Alberto Gilardino (ITA) do Parma (ITA) para o Milán (ITA): 25 milhões 5. Michael Owen (ING) do Real Madrid (ESP) para o Newcastle (ING): 24,8 milhões. 6. Patrick Vieira (FRA) do Arsenal (ING) para o Juventus (ITA): 20 milhões 7. Alexander Hleb (BIE) do Stuttgart (ALE) para o Arsenal (ING): 15 milhões. . Fred (BRA) do Cruzeiro Belo Horizonte (BRA) para o Lyon (FRA): 15 milhões. 9. Albert Luque (ESP) do Deportivo La Coruña (ESP) para o Newcastle (ING): 14 milhões 10. Asier Del Horno (ESP) do Athlétic Bilbao (ESP) para o Chelsea (ING): 11,5 milhões.