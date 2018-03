Robinho: a preocupação de Ricardo Gomes O técnico da seleção brasileira Sub-23, Ricardo Gomes, demonstrou certa preocupação com o desempenho de Robinho na Copa Ouro, encerrada neste domingo. O treinador considerou que o jogador do Santos caiu de produção nos últimos dois meses e reconheceu que ele não rendeu tudo o que podia na equipe brasileira. ?Eu tenho certeza que o Santos vai fazer um trabalho de recuperação com ele, pois trata-se de um jogador de enorme potencial?, disse. Segundo ele, Robinho teve na seleção um rendimento apenas ?satisfatório? mas adiantou que é nome certo para o pré-olímpico, a ser disputado em janeiro. Gomes comparou a situação vivida hoje por Robinho à de Kaká de alguns meses atrás. ?O Kaká também vinha sendo criticado, mas com tempo e paciência, readquiriu confiança e na seleção voltou a jogar um grande futebol?, disse o treinador. ?O bom jogador sempre se recupera?, ensinou.