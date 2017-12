Robinho acaba com treino, mas não joga Robinho fez o único gol e sobrou no coletivo do Santos, ontem à tarde, no Centro de Treinamento Rei Pelé, mas não viajou com a delegação para Curitiba e está fora do jogo contra o Coritiba, domingo, no estádio Couto Pereira. "O negócio de Robinho é muito mais sério do que uma conquista de campeonato e já está decidido que ele não vai jogar", disse o técnico Vanderlei Luxemburgo. "Se a ausência de Robinho for uma das razões de o Santos não conseguir ganhar o título, mas ele conseguir recuperar a sua mãe (dona Marina), estarei satisfeito como ser humano." Movimentando-se por todos os setores do campo, do meio para frente, Robinho deu "caneta" em André Luís, tocou de primeira, se colocou com inteligência e surgiu em alta velocidade por trás da zaga num lançamento de Marcinho e bateu na saída do Mauro, sem chance de defesa para o goleiro, fazendo o único gol do treino. No começo, Robinho fixou-se mais pela ponta direita e depois recuou um pouco e passou a entrar pelo meio, não tomando conhecimento da novidade de Luxemburgo: a defesa com três zagueiros - Ávalos, Antônio Carlos e André Luís, com a proteção de dois volantes de choque, Fabinho e Zé Elias - e apenas um meia, Ricardinho. Em duas oportunidades, o rei das pedaladas pôs William cara-a-cara com Mauro, mas o centroavante não conseguiu finalizar com sucesso. Para Luxemburgo, a exibição especial de Robinho foi importante para exigir mais time que vai tentar derrotar o Coritiba para continuar com possibilidade de ser o campeão brasileiro. O técnico aprovou a atuação do bloco defensivo e explicou superficialmente os motivos que o levaram a abandonar o 4-4-2, optando pelo 3-5-2 na reta de chegada da competição. "Para o momento e pelas coisas que estão acontecendo, essa é a melhor formação. Preferi escalar assim do que expor Marcinho e Luís Augusto desde o início", admitindo que sua idéia é conter a empolgação natural do time da casa no início para depois tentar a vitória, pondo o time mais à frente. Luxemburgo optou pelo 3-5-2 porque, ironicamente, depois de tanto poupar os titulares na Sul-Americana, é obrigado a utilizar reservas no setor de articulação e no ataque, em razão da contusão de Elano (torção no tornozelo direito, com lesão nos ligamentos), da suspensão de Preto Casagrande e o drama que Robinho vem vivendo, em razão do seqüestro de sua mãe. "Ele disse que só volta jogar depois que encontrar a sua mãe", confidencia um membro da comissão técnica que pede para não ser identificado. Em mais de uma hora de coletivo, o time titular teve apenas uma oportunidade de gol, num lance com Basílio entrando pela direita e cruzando, na medida, para Ricardinho, que, livre, diante de Júlio Sérgio, não arrematou bem. Apesar da formação com três zagueiros, os laterais Paulo César e Léo foram muito pouco ao ataque, enquanto Deivid teve atuação apagada. "Jogar com três zagueiros não significa que o nosso não será ofensivo", argumenta Luxemburgo. "No jogo, acredito que a equipe vai chegar bem na frente porque terá melhor saída de bola da defesa para o ataque com a entrada de Antônio Carlos. Com ele, o time ganha experiência e na técnica." Quanto às especulações segundo as quais o Coritiba não iria se empenhar no jogo para não favorecer o seu arqui-rival Atlético-PR, Luxemburgo repetiu que o Santos não pode ficar pensando no que vai acontecer com o Atlético-PR contra a Ponte Preta e nem de que maneira o adversário vai jogar. "Temos que fazer a nossa parte", insiste. "Falei na semana passada que o jogo contra o Goiás era o mais importante do ano e foi importante ganhar. Agora, temos uma outra decisão. Queremos ganhar os nossos jogos e se o Atlético-PR vencer nas cinco rodadas que estão faltando, parabéns para ele."