Robinho: ação contra ex-empresário A crise envolvendo a briga dos empresários Wágner Ribeiro e Aluísio Guerreiro pelo direito de gerir a carreira de Robinho está longe de um final feliz. Depois que a família do jogador e seu atual empresário, Wágner Ribeiro, prometeram processar Aluísio, agora é o próprio Aluísio que prepara o contra- ataque. Ontem, o seu advogado, Iedo Garrido, apresentou um contrato provando que em 2001, quando Robinho ainda era menor, Ribeiro tinha um documento que lhe garantia 70% do valor de uma eventual transferência para a Europa. Leia mais no Jornal da Tarde