Robinho acha que ainda pode fazer mais Robinho voltou a fazer um gol pelo Santos e disse que pode fazer mais pelo time antes de ir de uma vez por todas para o Real Madrid. ?Contra o Corinthians, ainda estava fora de forma. Neste jogo já estava melhor e consegui fazer o gol. Espero conseguir fazer mais nos próximos jogos?, disse. O jogador não quis se posicionar sobre a convocação para a Seleção Brasileira, para o jogo contra a Croácia, no dia 17 de agosto. No mesmo dia, o Santos enfrenta o fluminense pela Copa Sul-Americana. ?É uma pergunta difícil, mas o que eles decidirem, está bom para mim.? Ricardinho disse que a volta de Robinho foi fundamental para que o Santos conseguisse a seqüência de duas vitórias no Brasileiro. ?Ele ajudou muito, conseguiu fazer o gol. Mas o time também teve uma melhora no setor defensivo?, disse o meia, que vai desfalcar o time contra o Paraná, domingo, em Maringá, por ter tomado o terceiro cartão amarelo. Elton também está suspenso. Ricardinho disse ainda que o Santos pode conquistar novamente a posição de um dos maiores candidatos ao título da temporada. ?Favoritismo se conquista dentro de campo. Nós conseguimos vencer dois jogos contra rivais diretos e temos outro contra o Paraná.?