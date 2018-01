Robinho admite abrir mão de U$ 7,5 mi Robinho resolveu abrir mão de uma pequena fortuna ? US$ 7,5 milhões ou R$ 17,5 milhões ? para facilitar sua transferência do Santos para o Real Madrid. O atacante declarou, nesta segunda-feira, que, se for preciso para deixar a Vila Belmiro, não vai cobrar os 30% a que tem direito em caso de negociação, conforme acertado em contrato com o clube ? os santistas têm 60% e o procurador do atleta, Wagner Ribeiro, 10%. ?Se tiver que abrir mão, sem problema. Se for facilitar, abro mão, ainda sou jovem?, afirmou o craque, em entrevista à Rádio Transamérica. A atitude de Robinho mostra o desespero para deixar o Brasil e assinar com o Real, que o espera o mais rápido possível para o trabalho de pré-temporada. O atacante disse que dirá isso a Marcelo Teixeira assim que tiver a chance de conversar com ele ? o presidente deve chegar hoje de Miami, para onde viajou semana com a família. Mas talvez não consiga dobrar o presidente. O porta-voz de Teixeira, Aldo Neto, não se comoveu com a declaração do atacante. ?Quem disse que o Santos está querendo que o Robinho abra mão de seus direitos? Antes de viajar, o presidente deixou bem clara sua posição: o Robinho só sai agora se algum clube pagar a multa de US$ 50 milhões (R$ 120 milhões), porque nesse caso não tem o que discutir. Se não pagarem, o jogador fica pelo menos até a Copa do Mundo do ano que vem,? disse ele, nesta segunda-feira. No caso de o Real Madrid ou outro clube aceitar pagar a multa, a diretoria santista entende que terá direito ao valor integral, sem precisar dar nada a Robinho. O raciocínio é o seguinte: o pagamento da multa significa o rompimento unilateral de um contrato em vigor, o que significa que o jogador está pagando para sair do clube. Sendo assim, não haveria sentido em ?indenizar? Robinho. O surto de generosidade do atacante vem 10 dias depois de Wagner Ribeiro, um de seus procuradores, ter declarado que não havia possibilidade de Robinho abrir mão de seus 40% para facilitar a transação. ?Esses 40% são uma conquista do Robinho por ter renovado com o Santos ao invés de ir para a Europa. Ele não vai abrir mão disso de jeito nenhum?, disse na ocasião. Na Espanha, os rumores são de que o Real Madrid espera fechar ainda esta semana a transação, para que Robinho possa se integrar ao elenco que na quinta-feira partirá para uma excursão de 16 dias pelos Estados Unidos e Ásia (China, Japão e Tailândia).