Robinho admite ida para o Real Madrid Robinho deu nesta quarta-feira a declaração que os torcedores do Santos tanto temiam. Na Alemanha, depois de defender a seleção brasileira no empate com o Japão, ele reconheceu que seu acerto com o Real Madrid é ?uma questão de horas?. Coincidentemente, o clube espanhol informou na manhã desta quarta-feira, em Madri, que pretende definir a negociação envolvendo Robinho ?nas próximas horas?. O atacante, inclusive, já se acertou com o Real. Falta apenas fechar o acordo com o Santos, embora o presidente Marcelo Teixeira insista que não libera o jogador antes da Copa do Mundo da Alemanha, no ano que vem. Mas o Real pretende que Robinho viaje diretamente da Alemanha, após o encerramento da participação brasileira na Copa das Confederações, para a Espanha, para ser apresentado à torcida. O jogador, porém, não deu mais detalhes sobre o assunto. ?Não quero falar muito sobre isso porque, se o Brasil perder, vão dizer que não estou com a cabeça na seleção?, justificou. Apesar do desejo de sair de Robinho, manifestado publicamente pela primeira vez nesta quarta-feira, o Santos promete segurá-lo. Pelo menos é o que continua dizendo o presidente do clube. ?Não iremos aceitar qualquer tipo de negociação. Já disse ao procurador dele e aos seus familiares que não pensamos em vendê-lo?, garantiu Marcelo Teixeira em entrevista na terça.