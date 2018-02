Robinho admite sorte no lance do gol Depois de passar dez jogos sem fazer um gol, Robinho acabou marcando um golaço na quarta-feira, chutando por cobertura e encobrindo o goleiro Zapata, do América de Cali. Mas o garoto Robinho viu o lance com toda sua humildade: "peguei errado na bola e fiquei surpreso quando vi que o goleiro estava sendo encoberto", disse ele, ressaltando: "mas o importante é que balencei a rede e ajudei o Santos a conquistar o resultado". E o menino brincalhão teve que agüentar de seus companheiros a gozação pelo lance que deu certo. Todos estavam convivendo com o atacante a angústia do jejum de gols e partiram para uma comemoração especial, num misto de alegria e alívio. "Eles tiraram o sarro porque o gol saiu sem querer". O último gol de Robinho, de pênalti, havia sido marcado no dia 15 de dezembro, na decisão do Brasileiro. Ele procurava passar uma tranqüilidade em relação a isso, dizendo que "o jejum faz parte do futebol", mas ao mesmo tempo tinha consciência de que, sendo atacante, tinha de marcar. Esse jejum começou justamente com a chegada de Ricardo Oliveira, que logo assumiu a condição de artilheiro da equipe e só não marcou na partida contra o El Nacional, em Quito. Livre do pesadelo, espera agora deslanchar. "Meu gol não estava saindo, mas o time tem marcado bastante, conseguido boas vitórias e isso é o mais importante", disse Robinho. Ele comentou que, por ironia, jogou melhor em Cali contra o América e não marcou. "Aqui na Vila, não fui muito bem e fiz o gol". O técnico Leão revelou que todos brincavam com Robinho, dizendo que ele havia sumido com a camisa da Santa. É que a imagem de Nossa Senhora de Monte Serrat, padroeira da cidade, é sempre colocada no vestiário do Santos. Embaixo dela, é costume colocar uma camisa igual a que o time vai jogar. Como Robinho não havia marcado um gol nesta temporada, embora tenha acertado a trave umas cinco vezes, todos diziam que ele estava sendo punido pela santa. "Hoje a Santa o perdoou", disse Leão com humor, satisfeito com a superação do atleta.