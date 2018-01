Robinho afirma que Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo Após marcar dos gols na histórica goleada do Manchester United por 7 a 1 sobre a Roma no jogo de volta das quartas-de-final da Liga dos Campeões, o atacante português Cristiano Ronaldo já é apontado como o melhor jogador do mundo até pelo brasileiro Robinho. "Com certeza ele é o melhor. Mas não posso esquecer de Kaká. Eles são os melhores agora. São jogadores que podem decidir uma partida", afirmou o atacante brasileiro do Real Madrid, nesta quarta-feira, para o jornal espanhol As. Aliás, os dois jogadores apontados pelo brasileiro são alvos do clube merengue para a próxima temporada, e Robinho comentou sobre a contratação dos dois atletas: "Seriam ótimas contratações, com eles poderíamos levar dois gols, que conseguiríamos fazer quatro." Mesmo elogiando o desempenho do português e do companheiro na seleção brasileira, o atacante do time espanhol diz que, mesmo se eles forem contratados para vestir a camisa do Real Madrid, seu grande objetivo é ser considerado o melhor do mundo jogando pelo clube merengue. "Quero entra para história do Real. Não quero ser apenas mais um que passou por aqui. Tomara que eu me torne o melhor do mundo usando essa camisa."