Robinho: Agente critica Roberto Carlos O agente de Robinho, Wagner Ribeiro, não gostou nada das declarações dadas por Roberto Carlos, nesta quarta-feira, na Granja Comary. O lateral da seleção afirmou, em tom informal, que Robinho se despediria do Santos na noite desta quarta, na partida contra o Atlético-PR, pela Libertadores, e, depois da Copa das Confederações, seguiria para Madri. "O Roberto Carlos deve estar lendo muito os jornais espanhóis. Ele não conversou com nenhum dirigente do Real Madrid e não poderia falar tamanha mentira", afirmou Ribeiro. Embora boa parte da imprensa tenha repercutido o caso, Roberto Carlos deu clara impressão de que estava falando do tema com pouco conhecimento, baseado apenas em informações divulgadas pela mídia espanhola. O fato é que realmente Robinho acertou contrato com o Real Madrid. A negociação, no entanto, ainda não pode ser dada como certa, porque o clube espanhol e o Santos não chegaram a um acordo até agora.