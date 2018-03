Robinho agita o CT por causa de comercial Robinho voltou a agitar o Centro de Treinamentos Rei Pelé e a provocar especulações. As informações que chegaram à uma emissora de televisão e às rádios eram de que o camisa 7 estava reunido com dirigentes do Santos e do Real Madrid para assinar contrato e cuidar dos últimos detalhes de sua transferência para o clube espanhol. Como o CT estava fechado - só foi liberado para a imprensa à tarde, durante o treino do time para o jogo de amanhã contra o Atlético-MG -, os repórteres procuraram os prédios mais altos das proximidades para ver o que estava acontecendo. Enquanto isso, na parte interna do CT Robinho era visto, seguido por várias pessoas, sendo fotografado e filmado. Só no início da tarde foi esclarecido que Robinho passou parte da manhã e do início da tarde gravando um comercial e fazendo fotos para uma revista. Mesmo não tendo sido um dos escolhidos para dar entrevistas, após o treino de hoje à tarde, Robinho acabou falando. Quando o volante Bóvio atendia a imprensa, na sala de entrevistas, pela janela ele pediu o microfone sem fio e fez uma pergunta. "Escuta Bóvio. Você não tem vergonha desse cabelo horroroso e dessa barba fraca?" E caiu na gargalhada, enquanto Bóvio, rindo, falou que cabelo ruim é o dele, Robinho. Na coletiva do técnico Gallo, após o treino, Robinho voltou a ser assunto. O treinador elogiou a decisão do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que disse que vai impedir a debandada de jogadores durante o Campeonato Brasileiro, inclusive procurar fazer com que Robinho não saia no meio do ano. "Acho ótimo, como treinador e como torcedor, que o presidente da CBF esteja disposto a trabalhar nesse sentido. Se ele conseguir, vai ser bom para os clubes e para o Campeonato Brasileiro."