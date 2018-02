Robinho ainda curte fama de campeão O assédio dos fãs, principalmente das adolescentes, é dezenas de vezes maior. Os convites para participar de programas de televisão e de rádio não param de chegar - se todos fossem atendidos, não restaria tempo para se dedicar à carreira. Essas foram as mudanças mais marcantes na vida de Robinho, maior ídolo santista dos últimos anos, depois da atuação de gala na final do Brasileiro do ano passado, que pôs fim ao jejum de títulos. Leia mais no Jornal da Tarde