Robinho ainda ficará afastado por mais três semanas

Por causa da contusão, Robinho foi liberado da seleção brasileira, que ainda jogaria contra o Chile, e se recupera em Manchester desde o último dia 7. A previsão inicial era de que ele retornasse no início de outubro, mas Hughes disse nesta segunda que o tornozelo do atacante "ainda está no gesso, então ele não está treinando, apenas trabalhando na academia".

Sem Robinho, o City venceu o West Ham por 3 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Inglês, e aparece em quinto na competição. Além de continuar desfalcando sua equipe, o atacante também ficou de fora da lista do técnico Dunga para os últimos dois jogos do Brasil pela Eliminatórias, contra a Bolívia, em La Paz, e diante da Venezuela, em Campo Grande.