Robinho ameaça Ronaldo e Raul no Real Ronaldo ou Raul cederá sua vaga de titular no Real Madrid para Robinho, de acordo com o técnico da equipe Vanderlei Luxemburgo. O treinador contou que tem a intenção de utilizar o novo reforço na posição de segundo atacante e, por isso, um dos dois antigos galáticos irá para a reserva. "A grande vantagem do Robinho vai ser a de atuar sob o comando de um técnico que o conhece, por isso, vai jogar como sempre: um segundo atacante", disse Luxemburgo, em entrevista a Rádio Tupi-AM, do Rio. "Ele entra no lugar do Ronaldo ou Raul, aquele que bobear dança." Luxemburgo, no entanto, afirmou que Robinho só estreará no Real Madrid na segunda rodada do Campeonato Espanhol. Disse considerar uma injustiça o ex-atacante santista chegar, treinar por dois dias e já ser escalado no lugar de um outro jogador que participou da pré-temporada. "O Robinho não fez pré-temporada. Ele ficou um mês sem treinar no Santos, treinou um dia e já atuou no dia seguinte. Só entra no dia 28 (estréia na Liga Espanhola, contra o Cádiz) se não tiver opção", assegurou o técnico do Real Madrid, que confessou ter ligado para o atacante no sábado. "Liguei porque não quero vê-lo com fama de rebelde. Disse que era para evitar tomar o terceiro cartão amarelo para poder fazer a última partida pelo Santos, contra o Paysandu, na quarta-feira, como foi combinado."