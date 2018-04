Robinho amplia contrato com o Santos O atacante Robinho assinou no sábado a prorrogação de seu contrato com o Santos por oito meses. Seu vínculo com o clube, que iria até abril de 2007, agora vai até dezembro do mesmo ano. A informação foi confirmada à Agência Estado pelo empresário do jogador, Vágner Ribeiro. A prorrogação do contrato do jogador só por oito meses foi, na realidade, um ajuste técnico bom para ambas as partes. Agora, a diretoria terá um ano de prazo, após a Copa do Mundo de 2006, para negociar o seu principal jogador. Além de um aumento salarial, Robinho, que tinha 30% dos seus direitos federativos, passou a ter 40%. Mas o próprio atleta fez questão de repassar os 10% de aumento para seu empresário. O atacante assinou o novo contrato e a nova parceira com Vágner Ribeiro tendo como testemunhas o seu pai, Gilvan de Souza, e o presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Robinho volta ao time do Santos neste domingo, diante do Palmeiras, com dois objetivos: vencer o clássico e mostrar ao técnico Carlos Alberto Parreira que merece estar na próxima convocação da seleção brasileira. Não exatamente como um tapa-buraco, suprindo a ausência de Kaká ? um dos boicotados pela CBF nos jogos contra a Bolívia e a Alemanha ?, mas por merecimento.