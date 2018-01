Robinho aparece no treino do Santos A surpresa desta quarta-feira no CT Rei Pelé, na Baixada Santista, foi a presença do atacante Robinho. Ele chegou às 17 horas, uma hora após o início do treino do Santos, e conversou por cinco minutos com o técnico Gallo. Depois ele ficou no banco dos reservas, sem colocar o uniforme do clube, conversando com os demais jogadores. O atacante chegou acompanhado de seu procurador, Wagner Ribeiro.