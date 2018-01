Robinho aprende lição e recupera boa fase A má fase vivida por Robinho no meio do campeonato deu a ele uma lição para jamais esquecer: não basta jogar bem, dar as pedalas e deixar o torcedor maravilhado. É preciso mais, ele precisava jogar para o time e, principalmente, manter uma regularidade de produção. Ele está longe dos maus momentos que passou e, com a atuação perfeita no jogo contra o Bahia, volta a viver um bom momento na carreira, na mesma intensidade que conseguiu na final do Brasileiro do ano passado, liquidando com o Corinthians. Embalado pela fama, era previsível que ele tivesse uma queda de rendimento de campo. Leão passou a se preocupar com o que chamava de "periferia", isto é, os compromissos extra-campo que ele e Diego estavam assumindo. Experiente, o treinador desenvolveu ao seu estilo um programa para a recuperação do atleta e deu certo. Para isso, precisava contar com um dos principais pontos do carretar de Robinho, a humildade. O atacante chegou a ficar um jogo no banco, não gostou da experiência e passou a trabalhar mais intensamente para recuperar o tempo perdido. Surgia dessa crise um jogador diferente, mais voltado para o time, sem abuso das jogadas individuais. "Estava ficando difícil, porque a marcação estava ficando muito em cima e percebi que tinha hora que era melhor tocar a bola rapidamente para um companheiro, sem esquecer minha jogada principal, que passei a guardar para os momentos certos da partida". Esse novo Robinho é que jogou quarta-feira em Salvador. Marcou dois gols, deu passes para outros, teve grande movimentação nos dois lados do campo, articulou as jogadas. "Ele foi perfeito", saudou o companheiro Diego, que também teve uma boa atuação contra o Bahia. Depois do jogo, foi o velho Robinho que apareceu. "Estava numa noite muito boa, acabei fazendo dois gols, mas o importante foi que o time venceu", disse ele com humildade. Não esconde seu novo objetivo: "não me conformo com pouco, pois jogador que pretende chegar à seleção brasileira e a jogar na Europa não pode se contentar com pouco". Analisando sua atuação, disse: "consegui jogar bem mas contra o Coritiba quero jogar assim ou melhor". Nesse ponto, mostra outra preocupação: a busca de uma regularidade nas partidas, para evitar boas apresentações intercalas com más atuações. Robinho se lembra da má fase e das lições que tirou dela. "Sempre estive tranqüilo, pois a qualidade que sempre tive não perdi em momento algum, mas dei uma caída e agora estou voltando". Ele disse que nessa época teve o apoio do grupo de jogadores, do técnico Leão e que escutou muito as pessoas. "Tenho muito a melhorar ainda, muito a aprender, principalmente o cabeceio e a finalização", disse ele, depois de ter marcado um golaço de fora da área contra o Bahia. "Estou melhorando e quero melhorar mais a cada dia".